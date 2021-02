Gazzetta - Pioli, forse è arrivata l’ora di cambiare modulo

Forse è arrivata l’ora anche per Pioli di cambiare sistema di gioco. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, dopo oltre un anno di questa formula vincente (il 4-2-3-1) il Milan non è più una sorpresa per gli avversari. Una possibile soluzione, recuperato Bennacer, può essere una mediana a tre, con Tonali mezzala e Calhanoglu che si muove accanto alla coppia di punte: un sistema oscillante tra 4-3-3 e 4-3-1-2. L’altra potrebbe configurare una difesa a tre più blindata (un 3-4-2-1).