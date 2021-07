Gazzetta - Pioli ha detto no al Tottenham: ora aspetta il rinnovo col Milan

Come riporta La Gazzetta dello Sport, mister Pioli ha detto no a una proposta del Tottenham, che aveva pensato anche a lui per il dopo-Mourinho. L'idea di portare sempre più in alto i rossoneri affascina l'allenatore più di ogni altra cosa. Ora Pioli aspetta (in silenzio) una chiamata da Casa Milan per rinnovare il contratto in scadenza tra un anno.