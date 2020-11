Gazzetta - Pronto nuovo protocollo più duro: tamponi e isolamento, cosa cambia

"Pronto un nuovo protocollo più duro. Dai tamponi all'isolamento, ecco cosa cambia", titola stamane La Gazzetta dello Sport. Il nuovo protocollo è quasi pronto. La Federazione Medico-Sportiva lo proporrà nelle prossime ore alla Lega di Serie A. Ma che cosa cambierà? Intanto si va nella direzione della cosiddetta "centralizzazione dei tamponi". Saranno definite delle regole di ingaggio comuni, ma la Fmsi non farà nomi per quanto riguarda l’azienda che potrebbe essere incaricata di sovrintendere a tutto il processo. Bisognerà vedere se le società accetteranno la presenza di un soggetto terzo nella gestione dei risultati. Un punto che resta ancora da dirimere. Nelle linee guida si dovrà finalmente chiarire il concetto di "struttura concordata" in caso di positività di un membro del gruppo squadra: niente isolamento fiduciario a casa (su questo anche la Federazione aveva chiesto un chiarimento al Cts).Verrà limitato il ricorso ai test rapidi antigenici. Non potranno sostituire i tamponi molecolari, ma costituiranno un rafforzamento del sistema dei controlli. L’esame potrebbe avvenire a 24-36 ore dal match per ridurre la "finestra" di esposizione non coperta dai test. Il risultato, questo sul modello Uefa per ciò che riguarda le squadre che giocano in casa, dovrà arrivare almeno sei ore prima della partita.