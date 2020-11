Gazzetta - Rebic cerca la miglior condizione per tornare devastante

Rebic è ancora alla ricerca della condizione migliore per tornare devastante. Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando dell’attaccante croato. "Il problema al gomito lo condiziona e lo blocca un po’ per il suo modo di giocare", ha spiegato ieri Bonera. Tuttavia, l'attaccante rossonero ha già fatto vedere di essere in crescita. In coppa si è mosso meglio da rifinitore che da vice Ibrahimovic, ma oggi lo schema di partenza sarà lo stesso di giovedì: Rebic, infatti, giocherà da centravanti.