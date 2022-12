Gazzetta - Recupero Maignan, non verranno affrettati i tempi: i prossimi 10-15 giorni saranno decisivi per definire una strategia

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, c'è stato un rallenamento nel percorso di recupero di Mike Maignan, sul cui rientro in campo al momento non ci sono certezza. L'unica cosa sicura è che non verranno affrettati i tempi. I prossimi 10-15 giorni saranno decisivi per definire una strategia: se il francese sarà pronto subito bene, altrimenti il club di via Aldo Rossi potrebbe decidere di anticipare l'arrivo di Marco Sportiello, portiere dell'Atalanta già bloccato per l'estate quando sarà svincolato (per prenderlo a gennaio andrebbe prima trovato un accordo con i bergamaschi).