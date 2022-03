Gazzetta: "Ribaltone nel Milan, Giroud scavalca Ibra: ora è lui il titolare"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Era impensabile ad inizio stagione, ma Olivier Giroud è riuscito a ribaltare le gerarchie nel Milan e a superare Zlatan Ibrahimovic. Il francese è diventato il titolare dei rossoneri grazie a prestazioni importanti, condite da gol, spesso decisivi, ed esperienza, mentre lo svedese è stato a lungo costretto ai box dagli infortuni. L'ex Arsenal e Chelsea sabato torna nel suo regno, ovvero San Siro, e punta ancora una volta a lasciare il segno per ritoccare un dato già ottimo: con lui dall'inizio il Diavolo ha perso solo una volta in 18 gare. Lavoro in palestra ieri per Ibrahimovic, ma la sua presenza contro i toscani non è in dubbio e potrà ancora aumentare il minutaggio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.