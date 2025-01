Gazzetta: "Riecco Reijnders. Primo gol dall'arrivo di Conceiçao"

"Riecco Reijnders. Primo gol dall'arrivo di Conceiçao": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, con la rete di ieri al Parma, il centrocampista olandese non solo ha segnato per la prima volta da quando Sergio Conceiçao è arrivato sulla panchina milanista dopo l'esonero di Paulo Fonseca, ma è arrivato anche per la prima volta in carriera a quota dieci segnature in una singola stagione (sei in Serie A, tre in Champions League e una in Coppa Italia).

Queste le parole di Reijnders a DAZN dopo il Parma: "Partita folle? Si lo è stata. Abbiamo mostrato la giusta mentalità, lottando per rimontare. Abbiamo avuto anche un grande supporto dai tifosi. Se dà energia in più questa partita? Sì, abbiamo visto che le squadre sopra di noi hanno perso punti ed era troppo importante per noi. Ora dobbiamo continuare".