Gazzetta - Rinnovo Giroud, l'idea del Milan è il rinnovo di un anno

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport non si è ancora discusso in maniera definitiva del rinnovo di Olivier Giroud, in scadenza a giugno. Ma, al termine del Mondiale, è inevitabile il fatto che il duo Maldini-Massara incontrerà l'agente del bomber francese Michael Manuello. Le condizioni per continuare ci sono tutte con affetto reciproco tra club e giocatore. Il Milan ha intenzione di prolungare per un ulteriore anno e probabilmente Olivier percepirà qualcosina in più rispetto ai 3,5 milioni attuali.