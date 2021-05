Gazzetta - Rinnovo Ibra, stavolta il Milan si è tutelato con un ingaggio "a scalare"

Ibrahimovic ha già rinnovato il suo contratto per un altro anno, ma il Milan si è cautelato con l'inserimento di alcune clausole. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, in questa stagione Zlatan ha saltato praticamente la metà delle partite, e il club - pur riconoscendogli un ricco contratto - questa volta si è tutelato: 7 milioni a scalare, come si suol dire, con tante clausole legate alle presenze in campo dello svedese.