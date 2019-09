Gazzetta - San Siro in vendita, ma i piani di Milan e Inter non cambiano

Nuovo capitolo nella vicenda San Siro. Il sindaco Beppe Sala ha aperto alla possibilità di vendere l’attuale Meazza a Milan e Inter. Una svolta di non poco conto - osserva La Gazzetta dello Sport - considerando che, più volte, il primo cittadino di Milano aveva escluso la possibilità che lo stadio, nuovo o vecchio, non restasse di proprietà del Comune. Il cambio di rotta è da ricercare nella volontà di Sala di sventare l’ipotesi che il nuovo impianto finisca altrove, per la precisione fuori dai confini comunali (si parla di Sesto San Giovanni). Ma Inter e Milan vanno avanti. Le parole del sindaco e la provocazione del Meazza messo in vendita per 70 milioni non cambiano i progetti delle due società, che non commentano ufficialmente e continuano a spingere sull’acceleratore.