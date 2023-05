MilanNews.it

Secondo quanto riportato da gazzetta.it, lunedì 29 maggio in Comune a Milano per la prima volta sarà faccia a faccia tra dirigenti di Inter e Milan, il Comitato Referendum X San Siro, il Collegio dei Garanti di Palazzo Marino e referenti della Direzione Rigenerazione Urbana sul futuro di San Siro; non prevista la presenza del Sindaco Sala.