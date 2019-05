Gazzetta - Scaroni ribadisce: "Fiducia in Gattuso"

Presente all’evento Gazzetta Night, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni dell’inviato di MC Sport: “Vedo segni positivi. Abbiamo davanti a noi tre partite fondamentali. La nostra fiducia in Gattuso e nel team tecnico continua ad esserci in maniera totale. Siamo speranzosi di avere un buon risultato. Alla fine, ci mancano tre punti per essere in Champions, l’anno scorso non era così. È un progresso. Gattuso resta al Milan? Abbiamo fiducia in lui”