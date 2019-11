Gazzetta - Sogno Ibra, il Bologna vuole giocarsi le sue carte

Il sogno Ibra si alimenta. Deciderà lui, ma Bologna è pronta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che pone l’accento sul futuro dello svedese. Il club rossoblù - scrive la rosea - vuole giocarsi le sue carte fino in fondo. Da quando Ibrahimovic ha dichiarato di prendere in considerazione questa ipotesi per via della grande amicizia che lo lega a MIhajlovic, tutta la città sogna il grande colpo. L’ipotesi è quella di un contratto di 18 mesi fino al giugno 2021 da 8 milioni di euro complessivi.