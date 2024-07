Gazzetta - Sportiello, serio taglio alla mano sinistra. Il Milan pensa a Scuffet, costa 3 mln

vedi letture

Ci sono due grossi intoppi nel precampionato, per ora tuttalpiù positivo, del Milan: il primo è il grave infortunio di Florenzi, che contro il City si è lesionato crociato e menisco, il secondo riguarda Marco Sportiello. Il sito della Gazzetta dello Sport riporta che il secondo portiere rossonero in hotel a New York si è procurato un serio taglio alla mano sinistra che lo costringerà a fermarsi per oltre due mesi. Sono in corso accertamenti per definire la prognosi e stabilire se sia necessario o meno un intervento chirurgico.

Per rimediare all'assenza prolungata dell'ex Atalanta il Milan si sta guardando intorno per cercare un sostituto: il primo nome valido è quello di Simone Scuffet, classe 1996 in forza al Cagliari. Ha un cartellino che costa 3 milioni di euro e potrebbe diventare una soluzione molto calda soprattutto se Silvestri, oggi all'Udinese, dovesse accettare il trasferimento in Sardegna. Nel frattempo Fonseca si affida al 2005 Torriani, che sarà il terzo portiere questa stagione.