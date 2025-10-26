Gazzetta sui gol del Milan contro il Pisa: "Tutto buono". Eppure c'è chi parla ancora...
Dopo le continue polemiche post Napoli-Inter, direttamente dall'AIA potrebbero arrivare nuove sorprese sul fronte arbitrale. Infatti, secondo la Gazzetta dello sport, in questo prossimo turno di campionato potrebbero esserci Abisso e Marinelli, protagonisti lo scorso turno di Milan-Fiorentina (Parisi-Gimenez), episodio in cui l’arbitro non vede un contatto del braccio largo del viola sul viso del milanista.
E in Milan-Pisa? Commenta sempre la Gazzetta: "Tutto buono, un po’ intricato il primo gol ma nessun rilievo particolare".
Eppure c'è chi parla ancora. Evidentemente servirebbe un ripasso sulle ultime indicazioni lanciate dalla Fifa sul tema del fuorigioco.
IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO
7a giornata
Domenica 19/10/2025 Milan-Fiorentina 2-1
8a giornata
Venerdì 24/10/2025 Milan-Pisa 2-2
9a giornata
Martedì 28/10/2025 Atalanta-Milan ore 20.45 DAZN
10a giornata
Domenica 2/11/2025 Milan-Roma ore 20.45 DAZN
11a giornata
Sabato 8/11/2025 Parma-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now
12a giornata
Domenica 23/11/2025 Inter-Milan ore 20.45 DAZN
13a giornata
Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now
14a giornata
Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now
15a giornata
Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN
16a giornata
Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN
17a giornata
Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN
18a giornata
Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now
19a giornata
Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN
20a giornata
Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN
21a giornata
Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN
22a giornata
Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan