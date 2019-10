Gazzetta sul Milan: "Difficile vendere Piatek"

Nel suo taglio odierno di commento sul bilancio del Milan, La Gazzetta dello Sport parla anche della situazione di Piatek. Acquistato a prezzo alto nella scorsa sessione invernale di mercato - 35 milioni di euro - ora si è inevitabilmente deprezzato dopo le ultime uscite con i rossoneri. Il problema è che rimane l'unico centravanti in rosa per Stefano Pioli: se dovesse ritornare in versione Pistolero sarebbe poi difficile privarsene.