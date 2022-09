Gazzetta - Theo mette nel mirino la Juventus: difficile la sua presenza per l'andata con il Chelsea

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Se da una parte Stefano Pioli recupera Davide Calabria e Ante Rebic, dall'altra non è certamente felice per gli infortuni di Maignan e Theo Hernandez. I due francesi stanno svolgendo le terapie a Milanello per tornare al più presto in campo per aiutare i propri compagni. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il terzino rossonero ha messo nel mirino la Juventus: difficile possa tornare già per la gara di andata contro il Chelsea in Champions League.