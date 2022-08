Gazzetta - Tonali, aria di rinnovo: firma fino al 2027 e stipendio ritoccato

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la firma per il prestito dal Brescia e la firma per il secondo acquisto nella passata stagione, Sandro Tonali è pronto a mettere la terza firma sul proprio contratto con il Milan: come riporta La Gazzetta dello Sport, entro fine mese o all'inizio di settembre, il classe 2000 firmerà fino al 2027, con stipendio ritoccato.