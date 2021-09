Gazzetta - Tornano Ibra e Kessie: il Milan recupera due uomini chiave

Con Ibrahimovic e Kessie, attacco e centrocampo del Milan recuperano i loro uomini chiave. Lo scrive La Gazzetta dello Sport in vista della gara di campionato contro la Lazio. L’allenamento di ieri pomeriggio ha dato ulteriori conferme: entrambi si sono allenati in gruppo e sono a disposizione per la supersfida in programma domenica a San Siro.