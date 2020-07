Il coraggio, l’attaccamento al passato di un club vincente. E ora la prima sfida a un rivale che non può essere come gli altri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando di Gennaro Gattuso, che domani affronterà il "suo" Milan in campionato. Rino a Napoli ha trovato una nuova casa e ha già vinto un trofeo. Ora è pronto a incrociare il passato per costruire il suo futuro.