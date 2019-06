La stagione di Romagnoli è stata buona, ma sarebbe stata ottima senza quella sfilza di cartellini. Alessio, infatti, ne ha presi molti. E non per falli, perché lui è un centrale forte ed elegante. No, quei gialli e quel rosso nel finale a Torino, erano tutti (o quasi) frutto di proteste. Troppo nervoso come capitano. È soprattutto lì che deve migliorare.