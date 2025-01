Gazzetta - Verso Dinamo Zagabria-Milan: Terracciano favorito su Tomori come terzino destro

vedi letture

Nonostante in rosa ci siano diversi terzini destri, il Milan si presenterà domani sera a Zagabria sul campo della Dinamo per l'ultima sfida della fase di campionato di Champions League con il grande dubbio su chi giocherà dal primo minuto in difesa sulla fascia destra. La lista degli assenti è lunga: Davide Calabria è squalificato, Emerson Royal e Alessandro Florenzi sono infortunati, mentre Alex Jimenez e l'ultimo arrivato Kyle Walker non possono giocare in quanto non sono in lista UEFA.

Chi giocherà quindi a destra? Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Filippo Terracciano è favorito su Fikayo Tomori che qualche volta in carriera ha già fatto il terzino. Un'altra opzione potrebbe essere Yunus Musah, che domenica contro il Parma ha chiuso il match proprio in quel ruolo.