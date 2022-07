Gazzetta - Verso il Marsiglia, Leao parte dalla panchina. Diaz al posto di Adli

MilanNews.it

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, nella sfida di questo pomeriggio alle 18 contro il Marsiglia il Milan partirà senza Rafael Leao dal primo minuto. Il portoghese, apparso in grande spolvero in Austria, a causa dei carichi di lavoro è un po' affaticato e giocherà verosimilmente l'ultimo spezzone di gara. Il suo posto sarà preso da Rebic, con Giroud che agirà da punta. Sulla linea di trequarti spazio anche per Messias e Diaz che avrà un'opportunità dal primo minuto mentre Adli entrerà a gara in corso.