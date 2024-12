Gazzetta - Verso Milan-Roma: Theo di nuovo titolare o altra panchina?

vedi letture

In vista della sfida di domenica sera a San Siro contro la Roma, Paulo Fonseca ha il solito dubbio delle ultime settimane: Theo Hernandez titolare sì o no? Il francese è reduce da due panchine di fila, ma ha grande voglia di riscatto come testimonia il fatto che alla vigilia di Natale si sia presentato a Milanello ad allenarsi nonostante il giorno libero dato dal tecnico portoghese.

Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, a Verona il francese non è entrato benissimo e per questo non è escluso che Fonseca preferisca ancora farlo partire dalla panchina, specialmente se Alex Jimenez non dovesse essere alzato sulla linea dei trequartisti. Se lo spagnolo dovesse invece essere scelto come sostituto a sinistra di Leao, allora a quel punto Theo potrebbe partire dal primo minuto come terzino sinistro.