Gazzetta - Via la timidezza: ora Tonali gioca con personalità

Brahim Diaz è un giocatore in evoluzione continua, come tanti altri nella rosa del Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ad esempio, Sandro Tonali si è tolto di dosso la timidezza e adesso gioca con una personalità che non era visibile nella prima stagione. L'ex Brescia è diventato un titolarissimo della squadra di Pioli, un elemento fondamentale nel centrocampo rossonero.