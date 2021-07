Gazzetta - Zaccagni, Fiorentina e Atalanta in vantaggio per il centrocampista del Verona: Milan defilato

Tra i giocatori accostati al Milanm nelle scorse settimane, come possibile rinforzo figura anche il profilo di Mattia Zaccagni. Il trequartista del Verona, in uscita dal club scaligero, starebbe riflettendo sul suo futuro valutando le squadre interessate. Secondo quanto la Gazzetta dello Sport, le due squadre in vantaggio per il centrocampista romagnolo sono Fiorentina e Atalanta con il Milan defilato.