"Generazione Camarda" in Serie A: sono già 6 i minorenni che hanno giocato in questa stagione

vedi letture

La Serie A sta lasciando sempre più spazio ai giovani talenti, come confermato anche dal dato riportato questa mattina in edicola da La Repubblica. Stando al quotidiano, infatti, nei primi tre mesi di campionato hanno già giocato sei minorenni, un numero importante se si considerato il fatto che nella scorsa stagione in totale furono addirittura 7.

Ciò che più attira l'attenzione è che sono tutti italiani, come ad esempio Francesco Camarda, che nell'ultima partita prima della sosta si è tolto la soddisfazione di essere partito titolare con la maglia del Milan per la prima volta in carriera. Il giovane attaccante rossonero, però, non è l'unico di questa generazione ad aver mosso i primi passi in Serie A, visto che ci sono anche Cissé del Verona, Ahanor e Ekhator del Genoa, Leoni del Parma e Rubino della Fiorentina.

Insomma, è una Serie A che sta diventando sempre più baby, che vuole mettersi al passo con gli altri campionati europei, Spagna e Francia in particolare.