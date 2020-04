Genoa: auguri Nicola a medici e infermieri

(ANSA) - GENOVA, 11 APR - "E' sullo sfondo di una bellissima fioritura di ciliegio che voglio fare gli auguri di buona Pasqua a tutti gli operatori sanitari, a tutti i medici, infermieri e a tutti quei volontari che stanno, con grandissimo impegno, cercando di dare il proprio contributo al popolo italiano". Sono auguri speciali quelli di Davide Nicola, tecnico del Genoa, che ha utilizzato un video, con alle spalle un ciliegio, per lanciare un messaggio d'auguri in primis a chi sta lottando in questa emergenza sanitaria. Nicola ha poi augurato buona Pasqua ai tifosi rossoblù con un messaggio finale molto chiaro. "Voglio fare gli auguri di buona Pasqua anche ai nostri tifosi, alla nostra gente che rappresenta l'essenza di quello che noi facciamo e che rappresentiamo. Non vediamo l'ora di starvi vicini e di stare di nuovo insieme a voi, perché tutto questo inizia a mancarci. Per cui ancora auguri di buona Pasqua perché questo rappresenti qualcosa di importante, ossia la resurrezione di tutti noi". (ANSA).