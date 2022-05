Genoa, Blázquez: "Shevchenko? Scelta sbagliata. Gli auguro comunque il meglio"

MilanNews.it

Andrés Blázquez, AD del Genoa, ha parlato della sua squadra ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Blázquez: “Ogni nostro investimento è a lungo termine, sia in casa di salvezza che in caso di retrocessione. Noi siamo qui per rimanere nel tempo. Vogliamo sviluppare le giovanili, creare un centro sportivo unico per le varie squadre e con la Sampdoria lavoriamo sullo stadio. Se dovessimo andare in B, faremo una squadra forte, partendo da un presupposto più alto rispetto a una squadra normale. Per noi non ci sono spese, ma investimenti. La scelta di Shevchenko? È stata sbagliata. Forse non abbiamo saputo lavorare con lui e forse lui non ha capito come lavorare con una squadra come la nostra. Sicuramente in un’altra situazione farà molto bene in panchina, gli auguro il meglio”.