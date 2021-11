Genoa, il 15 novembre ci sarà il definitivo passaggio a 777 Partners

Come scritto dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, il definitivo passaggio del Genoa a 777 Partners avverrà lunedì 15 novembre. Il 99,9% delle quote possedute da Enrico Preziosi andrà nelle mani della società americana. Preziosi, 73 anni, lascerà la presidenza del Grifone dopo 18 anni, ma dovrebbe comunque – almeno per il momento – non uscire di scena completamente. Per lui si prospetta una poltrona nel CDA del club oltre che il compito di curare i rapporti con la Lega Calcio. La gara di venerdì prossimo contro l'Empoli sarà l'ultima che vedrà Preziosi al timone del Genoa. La stessa carica dovrebbe poi andare al professor Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano, da sempre tifoso rossoblù. Il Milan giocherà contro i rossoblù a Genova l’1 dicembre, quando la nuova proprietà si sarà già insidiata.