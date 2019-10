L’edizione di Genova del quotidiano La Repubblica dedica ampio spazio in prima pagina al match in programma questa sera a Marassi. "Resa dei conti col Diavolo", titola il noto quotidiano parlando ovviamente del Genoa. "Incrocio pericoloso - si legge - Aurelio Andreazzoli si gioca la panchina come Marco Giampaolo".