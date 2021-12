Genoa-Milan, ecco il bilancio degli ultimi 10 precedenti

Questa sera il Milan di Stefano Pioli gioca un importante match contro il Genoa dell’ex bandiera rossonera Andriy Shevchenko. Gli ultimi 10 precedenti fra le due squadre riguardano tutte sfide di campionato e il bilancio sorride ai rossoneri: 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Dopo 2 sconfitte di fila in Serie A, i rossoneri hanno bisogno di ritrovare i 3 punti per mantenere quantomeno inalterato il suo distacco dalla capolista Napoli, impegnata sempre oggi in quel di Sassuolo.