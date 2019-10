Genoa-Milan, i numeri della sfida

Riparte il cammino del Milan in campionato. Dopo tre sconfitte di fila, ecco i tre punti contro il Genoa. Un successo che permette agli uomini di Giampaolo di rilanciarsi, sia a livello mentale che di classifica, in un momento non semplice. E allora riviviamo la sfida contro i rossoblù attraverso sei statistiche prodotte dal match.

1- Il Milan non vinceva un match di Serie A da situazione di svantaggio da febbraio contro l’Atalanta.

2- Franck Kessié ha realizzato 9 dei 10 rigori calciati in Serie A, inclusi tutti gli ultimi quattro.

3- Quattro degli ultimi sei gol dell'ivoriano in Serie A sono arrivati sul calcio di rigore.

4- Theo Hernández non trovava il gol in campionato dal match di Liga di novembre 2018 Real Sociedad-Levante.

5- Reina ha parato 2 degli ultimi 6 rigori in Serie A: l'ultimo prima di oggi in Napoli-Bologna del febbraio 2017).

6- Questo è il primo match dei top-5 2019/20 con almeno 4 espulsioni: Saponara, Biraschi, Castillejo e Calabria.