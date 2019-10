Sono 102 i precedenti in Serie A tra Genoa e Milan: i rossoneri conducono per 50 successi a 19, completano 33 pareggi. La storia recente porta bene ai rossoneri che hanno vinto quattro delle ultime cinque partite di Serie A contro il Grifone (1 pareggio), parziale in cui hanno tenuto quattro volte la porta inviolata.