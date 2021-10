Genoa, panchina in bilico per Ballardini: c'è l'ipotesi Gattuso

L'ultima sconfitta subita in casa del Torino ha complicato le cose in casa Genoa, in zona retrocessione dopo nove giornate di Serie A. Il tecnico rossoblu Davide Ballardini sarebbe quindi in bilicio mentre il Grifone avrebbe già pensato a Gennaro Gattuso come suo possibile sostituto. Come riportato da La Gazzetta Dello Sport l'ex giocatore e allenatore del Milan avrebbe già rifiutato l'offerta.