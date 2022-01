Genoa, Shevchenko potrebbe dimettersi: per lui c'è la possibilità della Polonia

Stando a quanto riportato dai colleghi di Sport Mediaset, Andriy Shevchenko potrebbe dimettersi dal ruolo di allenatore del Genoa, senza aspettare un possibile esonero da parte della società rossoblù. Se infatti, Fabio Cannavaro dovesse rinunciare alla nomina a CT della Polonia, sarebbe proprio Shevchenko il favorito per sedersi sulla panchina polacca. Il Genoa si è preso un po’ di tempo per decidere dato che in caso di dimissioni, risparmierebbe stipendio, penali e commissioni. Per ora l’avventura dell’ex Milan sulla panchina dei liguri è stata un fallimento: 10 partite disputate con una vittoria (in Coppa Italia), 3 pareggi e 6 sconfitte.