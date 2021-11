Genoa, ufficiale il passaggio a 777 Partners: salgono le proprietà straniere in Italia

Aumenta il numero di proprietà straniere in Italia: è stato ratificato l'accordo per la cessione del pacchetto societario del Genoa da Enrico Preziosi agli statunitensi di 777 Partners. Salgono così a 7 le proprietà nordamericane (6 USA e 1 canadese, Saputo) in Serie A. Poi 1 dalla Cina, Inter, e il resto sono ancora in mani italiane: si tratta di Atalanta, Juventus, Torino, Sampdoria, Cagliari, Empoli, Lazio, Napoli, Sassuolo, Udinese, Hellas Verona e il trust che controlla la Salernitana.