Gentile: "Il Milan è in confusione totale. Colpa di Ibra? No per quelli che sono i ruoli"

Intervenuto nel corso dell'edizione di 'Campo Aperto' di Sky Sport 24, il giornalista Riccardo Gentile ha parlato di Milan e della delicata situazione nella quale si ritrova la formazione di Paulo Fonseca a sole tre giornate dall'inizio del campionato. Queste le sue dichiarazioni:

"Il Milan è in confusione totale. Non me l'aspettavo, almeno in maniera così pronunciata. Colpa di Ibra? No, per quelli che sono i ruoli. Ibrahimovic rimane un dipendente, che però da un po' di tempo non si vede a Milanello. È sicuramente comunque uno che in questa fase lavora dietro la scrivania, una volta risolveva le partite, ora non può, per quanto secondo me il Milan ha fatto un mercato interessante. Adesso forse nona vrà fatto il miglior mercato della Serie A, però credo che siano arrivati anche dei giocatori importanti, e il rendimento iniziale è stato sicuramente preoccupante, così come il rapporto che non posso già definire logoro, perché direi una bugia, però indubbiamente quello che è accaduto in Lazio-Milan con Theo e Leao e Fonseca, insomma, è un campanello d'allarme dove in una società dove tutto gira bene non succede, non può succedere".