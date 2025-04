Gentile: "Se è in giornata, con il Milan è complicato in partita secca"

vedi letture

Milan ed Inter non vanno oltre il pari, la semifinale d’andata di Coppa Italia termina 1-1: al gol di Abraham risponde Calhanoglu. Entrambe le reti sono arrivate nel secondo tempo dopo una prima frazione di gioco senza particolari spunti. Negli studi di Sky Sport, il giornalista e telecronista Riccardo Gentile ha dato la sua lettura del primo atto del doppio derby. Le sue parole.

Le dichiarazioni di Riccardo Gentile sulla partita: "Non credo nella componente psicologica. Non è un caso perché il MIlan nel derby ha dimostrato di ritrovare lucidità e di essere sempre sul pezzo: ne ha vinti due e pareggiato gli ultimi due, tenendo aperta la situazione. Anche vero che in partite come queste in partite come queste i pronostici contano poco. Il Milan i giocatori di una certa qualità li ha e in partita secca è complicato, sempre se è in giornata".