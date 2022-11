Germania, che sfortuna per Reus! Un nuovo infortunio: salta i Mondiali

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - La Germania perde pezzi, soprattutto nel reparto avanzato, e il ct Hans-Dieter Flick deve inventarsi nuove soluzioni. Il capitano del Borussia Dortmund, Marco Reus, che è alle prese con un problema alla caviglia dallo scorso mese di settembre (fra rientri e ricadute), non potrà rispondere oggi alla convocazione della Nazionale tedesca. Dopo avere rinunciato ai Mondiali in Brasile del 2014, vinti proprio dalla Germania, Reus sarà costretto a saltare anche i Mondiali in Qatar, come anticipato da Sky Sport Deutschland. Reus, 33 anni compiuti a febbraio, si trascina ormai da un paio di mesi un problema alla caviglia, che lo costrinse a lasciare il campo durante il derby regionale della Bundesliga contro lo Schalke 04. Quella brutta distorsione sembrava necessitare di tempi meno lunghi per il recupero di Reus, ma non è stato così. (ANSA).