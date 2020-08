Ghirelli: “Sogno la riapertura degli stadi fin dall'inizio"

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - "Riapertura agli abbonati già dall'inizio della stagione? Questo è il mio sogno, poi la realtà bisognerà confrontarla con quella del Paese e con le misure del Comitato tecnico scientifico. Speriamo almeno che un allentamento sui tamponi lo possano approvare". Lo ha dichiarato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, a margine del Consiglio Federale che si è da poco concluso a Roma. "Il 27 settembre ripartirà la Serie C. Per noi la questione protocolli - ha spiegato il n.1 della Lega Pro - considerata sempre la situazione epidemiologica del Paese, resta comunque pesante. Da marzo abbiamo gli stadi chiusi, bisognerebbe, con tutte le regole che ci sono, riaprire in particolare per gli abbonati in modo tale che si possa regolare la situazione". "Nel frattempo è stato approvato dal consiglio federale la nostra richiesta di estensione per quest'anno di tre nuovi spazi per gli sponsor sulla maglia, uno istituzionale e due commerciali, per dare un po' di sollievo alle società perché con gli stadi chiusi fare la pubblicità è ancora più difficile", ha concluso Ghirelli. (ANSA).