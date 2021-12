Già agli sgoccioli l'avventura di Pato negli USA. L'Orlando non pensa al rinnovo del brasiliano

L’avventura negli Stati Uniti di Alexandre Pato potrebbe concludersi nei prossimi giorni. Il brasiliano infatti non è riuscito a incidere con la maglia dell’Orlando City dove è approdato lo scorso febbraio collezionando appena 5 presenze senza mai segnare. Per questo il club della Florida starebbe pensando di non rinnovare il contratto del classe ‘89 in scadenza a fine dicembre. Lo riferisce As.com.