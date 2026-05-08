Già finito l'effetto Milan: Sassuolo sconfitto dal Torino
L'effetto Milan è già finito per il Sassuolo. Cinque giorni dopo aver doiminato il Milan a Reggio Emilia, i neroverdi di mister Fabio Grosso cadono sotto i colpi del Torino di mister Roberto D'Aversa. La formazione granata ha rimontato lo svantaggio iniziale siglato da Thorstvedt a inizio secondo tempo: in gol il solito Simeone dopo pochi minuti e il sorpasso di Pedersen a 20 minuti dal triplice fischio. Tre punti che confermano la salvezza serena del Toro e che fanno svanire le velleità di Europa degli emiliani.
VENERDÌ 8
ore 20.45, Torino-Sassuolo 2-1
SABATO 9
ore 15, Cagliari-Udinese
ore 28, Lazio-Inter
ore 20.45, Lecce-Juventus
DOMENICA 10
ore 12.30, Hellas Verona-Como
ore 15, Fiorentina-Genoa
ore 15, Cremonese-Pisa
ore 18, Parma-Roma
ore 20.45, Milan-Atalanta
LUNEDÌ 11
ore 20.45, Napoli-Bologna
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