Già finito l'effetto Milan: Sassuolo sconfitto dal Torino

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L'effetto Milan è già finito per il Sassuolo. Cinque giorni dopo aver doiminato il Milan a Reggio Emilia, i neroverdi di mister Fabio Grosso cadono sotto i colpi del Torino di mister Roberto D'Aversa. La formazione granata ha rimontato lo svantaggio iniziale siglato da Thorstvedt a inizio secondo tempo: in gol il solito Simeone dopo pochi minuti e il sorpasso di Pedersen a 20 minuti dal triplice fischio. Tre punti che confermano la salvezza serena del Toro e che fanno svanire le velleità di Europa degli emiliani.

VENERDÌ 8

ore 20.45, Torino-Sassuolo 2-1

SABATO 9

ore 15, Cagliari-Udinese

ore 28, Lazio-Inter

ore 20.45, Lecce-Juventus

DOMENICA 10

ore 12.30, Hellas Verona-Como

ore 15, Fiorentina-Genoa

ore 15, Cremonese-Pisa

ore 18, Parma-Roma

ore 20.45, Milan-Atalanta

LUNEDÌ 11

ore 20.45, Napoli-Bologna