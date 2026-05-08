MN - Bonfanti: "Milan, grandissima confusione dal punto di vista della società"
Il Milan cerca disperatamente la qualificazione alla prossima Champions League, basterebbero sei punti nelle prossime tre partite, ma l’ambiente è di nuovo in subbuglio: c’è enorme insofferenza verso Gerry Cardinale e Giorgio Furlani, e domenica sera a San Siro è pronta una nuova contestazione del tifo organizzato. Ne abbiamo parlato con Francesco Bonfanti di Netweek. Un estratto delle sue dichiarazioni:
Esempi di cattiva organizzazione della società?
“La stessa società a gennaio dice che non ci sono soldi per intervenire sul mercato e poi prova a prendere Mateta. Ma invece arriva solo Fullkrug, con il suo rendimento che è sotto gli occhi di tutti. Una grandissima confusione dal punto di vista della società. Una serie di decisioni in contrasto l’una con l’altra. Però non posso considerare Allegri esente da colpe”.
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