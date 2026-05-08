Milan, sei diffidati contro l'Atalanta: ma solo cinque rischiano la squalifica
Si avvicina la prossima sfida del Milan che, domenica sera alle 20.45, a San Siro ospita l'Atalanta in quella che è un'altra gara cruciale per il futuro rossonero. I risultati recenti, negativi sotto tutti gli aspetti, hanno condannato il Diavolo a doversi sudare l'accesso alla prossima Champions League molto più del previsto, tanto che adesso c'è anche il rischio concreto di non quaificarsi alla massima competizione europea nonostante tutto rimanga nelle mani di Max Allegri e dei suoi.
In vista della gara contro la formazione bergamasca, il Milan conta sei giocatori diffidati tra le sue fila. Di questi, però, solamente cinque rischiano la squalifica contro il Genoa in caso di ammonizione domenica sera. Infatti uno dei sei è Luka Modric che, come è noto, è infortunato e non prenderà parte alla gara contro la Dea. I cinque calciatori a rischio sono invece: Fofana, Athekame, Saelemaekers, Modric, Leao, Estupinan. Contro l'Atalanta non ci sarà Tomori, squalificato dopo lo sciocco rosso di Reggio Emilia.
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