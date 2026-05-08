Il Frosinone ne fa 5 ed è promosso in Serie A! Retrocede Comotto con lo Spezia

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La stagione regolare di Serie B è andata in archivio questa sera con l'ultima grande giornata che ha emesso gli ultimi, importanti, verdetti. La notizia della serata è la promozione in Serie A del Frosinone che stravince in casa col Mantova 5-0 e si guadagna il ritorno nella massima categoria in grande stile. I ciociari raggiungono il Venezia che vince il campionato, mentre ai playoff finiscono: Monza e Palermo direttamente alle semifinali, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino al primo turno.

Verdetti pesanti anche per quanto riguarda le retrocessioni in Serie C: direttamente nella categoria inferiore ci finiscono Reggiana, Spezia e Pescara. Dopo una lotta serrata, invece, ai playout ci finiscono Bari e Sudtirol. Si salvano per il rotto della cuffia l'Empoli e la Virtus Entella. Il giovane talento di proprietà del Milan Christian Comotto, in prestito secco allo Spezia, ha dunque patito una retrocessione cocente alla sua prima stagione intera da professionista: chiude l'anno con 30 partite e 1 assist.