Serie A, la classifica aggiornata: il Torino legittima la salvezza

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Ieri alle 23:20News
di Francesco Finulli

Vittoria del Torino sul Sassuolo per 2-1 nell'anticipo del venerdì della 36^ giornata del campionato di Serie A Enilive. Tre punti per i granata che legittimano la salvezza raggiunta nelle scorse giornate, mentre i neroverdi dopo la vittoria netta sul Milan non riescono a mantenere vivo il sogno di agganciare un clamoroso posto Conference League, che sarebbe stato ancora possibile.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 82
Napoli 70 
Milan 67 
Juventus 65 
Roma 64
Como 62
Atalanta 55
Lazio 51
Bologna 49
Sassuolo 49*
Udinese 47
Torino 44*
Parma 42 
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28 
Verona 20
Pisa 18