Giaccherini: "Gimenez, partita insufficiente. Quando torna Pulisic rischia"

di Manuel Del Vecchio

Ancora una partita senza gol per Santi Gimenez, sostituito nella ripresa da Max Allegri. Emanuele Giaccherini, in diretta su DAZN, parla così nel messicano: “Partita insufficiente oggi. Oggi ha proprio sbagliato prestazione: non l’ho visto coinvolto nel gioco. Magari il suo compito è anche giocare nell’ombra per creare spazio ai compagni ma non l’ho visto bene stasera. Poco, poco, c’è bisogno di un qualcosa in più.

Quanto torna Pulisic rischia di uscire? “Se questo è il modulo sicuramente, sì. Leao non lo togli mai”.