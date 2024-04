Giaccherini: "Qualcosa è cambiato in Leao. Deve continuare così e non fermarsi"

11 gol e 11 assist sono abbastanza per Rafael Leao a questo punto della stagione? Il portoghese, dopo una prima parte in chiaroscuro, sta vivendo un'annata di alto livello, in cui ha dimostrato di poter essere efficace in vari modi. Ne parla Emanuele Giaccherini su DAZN:

“Qualcosa è cambiato in Leao, si sta muovendo, anche nelle dichiarazioni che fa. È logico che deve crescere dal punto di vista della continuità. Potenzialmente deve decidere in tutte le partite, per questo viene criticato. Noi ci aspettiamo ogni domenica questo tipo di prestazione. Nel 2024 le stiamo vedendo. Deve continuare così e non fermarsi”.