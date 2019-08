Giampaolo: "Esclusi causa mercato? Non conosco movimenti in uscita, mi aggrappo alla professionalità dei giocatori"

Marco Giampaolo, nel corso della conferenza della vigilia di Milan-Brescia ha risposto alla domanda che gli chiedeva se ci potessero essere degli esclusi a motivo delle situazioni di mercato: "Io non conosco i movimenti in uscita e quindi no. Inoltre mi aggrappo alla professionalità dei giocatori. Finché sono qui, sono giocatori del Milan a mia disposizione e che quindi posso usare e confido in loro."